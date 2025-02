Handball-WM: Dänemark zerlegt DHB-Schreck Portugal - und trifft im Finale auf Kroatien

Fortsetzung des Artikels laden

29. Januar, 19.17 Uhr: DHB-Team würde im Halbfinale auf Dänemark treffen

Falls die deutschen Handballer ihr WM-Viertelfinale gegen Portugal gewinnen, treffen sie im Halbfinale erneut auf Gold-Favorit Dänemark. Der Olympiasieger gewann sein Spiel gegen Außenseiter Brasilien mit 33:21 (15:12) und ist nur noch zwei Siege vom vierten WM-Titel nacheinander entfernt. Gegen die Südamerikaner überragte auf dänischer Seite Torhüter Emil Nielsen mit 15 Paraden. Welthandballer Mathias Gidsel steuerte diesmal sechs Treffer zum Erfolg bei. Die Mannschaft von Trainer Nikolaj Jacobsen ist seit 35 WM-Spielen ungeschlagen.

Deutschlands Handballer spielen gegen Portugal um den Einzug ins WM-Halbfinale. Dort hätte das Team von Bundestrainer Alfred Gislason (65) im Duell mit Dänemark die Möglichkeit zur Revanche. © Sören Stache/dpa

29. Januar, 18.45 Uhr: WM-Viertelfinale Deutschland gegen Portugal heute im Free-TV!

Deutschlands Viertelfinal-Showdown in Oslo steht bevor, ab 20.30 Uhr kämpft das Team von Bundestrainer Alfred Gislason (65) im Duell mit Portugal um den Einzug ins WM-Halbfinale. Handball-Fans ohne Pay-TV-Abonnement müssen sich allerdings keine Sorgen machen, denn wie gewohnt wird auch das kommende Spiel des DHB-Teams live in der ARD übertragen. Los geht es um 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung aus Norwegens Hauptstadt Oslo eine Viertelstunde später erfolgt der Anwurf. Zeitgleich ist die Übertragung natürlich auch im Livestream zu sehen.

Die ARD überträgt das Viertelfinal-Duell der deutschen Handball-Nationalmannschaft mit Portugal. (Symbolbil © Tom Weller/dpa

29. Januar, 17.21 Uhr: Deutschlands Viertelfinal-Gegner ist nicht zu unterschätzen

Deutschlands Handballer bekommen es heute Abend mit einem WM-Viertelfinal-Neuling zu tun, stand Portugal zuvor noch nie in der Runde der besten Acht. Doch Vorsicht ist für das Team von Bundestrainer Alfred Gislason (65) geboten, wartet auf das deutsche Team ein dicker Brocken. Denn was auf dem Papier nach einem No Name klingt, hat es auf der Platte in sich. Mit ihrem überfallartigen Highspeed-Handball sind die Portugiesen um die starken Costa-Brüder Francisco (19) und Martim (22) gerade dabei, die Handball-Welt zu erobern. In der Vorrunde wurden Co-Gastgeber Norwegen, Brasilien und die USA besiegt. In der Hauptrunde gab es beim 37:37 gegen den EM-Dritten Schweden den einzigen Punktverlust. Es folgten überzeugende Siege gegen den Olympia-Dritten Spanien und Chile.

Auf ihn muss das deutsche Team heute aufpassen: Portugals Handball-Wunderkind Francisco Costa (19). © STIAN LYSBERG SOLUM / NTB / AFP

29. Januar, 16.40 Uhr: Bilanz zwischen Deutschland und Portugal

Elf Duelle gab es bisher zwischen beiden Mannschaften - zehn davon gewann das DHB-Team. Die einzige Niederlage datiert aus dem November 2021, als es in Düsseldorf ein 30:32 gab. Bei einer WM treffen Deutschland und Portugal erst zum zweiten Mal aufeinander. 2003 siegte die DHB-Auswahl deutlich mit 37:29. Wesentlich knapper ging es in den jüngsten Länderspielen zu. Vor einem Jahr setzte sich das DHB-Team in den letzten Tests kurz vor der Heim-EM mit 34:33 und 35:31 durch. Nicht nur deshalb erwartet Bundestrainer Alfred Gislason (65) eine schwere Aufgabe. "Es wird ein interessantes Spiel, die Chancen stehen 50:50", sagte der 65-jährige Chefcoach.

29. Januar, 16.10 Uhr: DHB-Team im WM-Viertelfinale vor vielen leeren Rängen

Wenn die deutschen Handballer am heutigen Mittwoch (20.30 Uhr) ihr WM-Viertelfinale bestreiten, bleiben die meisten Plätze frei. Bis zu 13.950 Menschen haben Platz in der Arena in Oslo. Nicht einmal die Hälfte der Tickets ist verkauft. "Bis jetzt sind rund 4000 bis maximal 5000 Tickets weg. Das heißt, es hätte noch Platz für deutsche Fans in der Arena. Wir hoffen, dass da der ein oder andere den Weg hierher findet", sagte DHB-Sportvorstand Ingo Meckes (48) vor dem Duell mit den Portugiesen. Die Zuschauer in Oslo hatten eigentlich auf den Auftritt ihrer Heimmannschaft gehofft. Doch Norwegen schied nach enttäuschenden Leistungen bereits in der Hauptrunde aus. Stattdessen schafften neben Portugal die Brasilianer den Sprung in die Runde der besten Acht.

Am Mittwoch bestreiten die deutschen Handballer ihr Viertelfinale in Oslo. Der Gastgeber ist nicht mehr im Turnier. Das wirkt sich auf die Ticket-Nachfrage aus. © Beate Oma Dahle / NTB / AFP

29. Januar, 15.30 Uhr: DHB-Star Juri Knorr fit - aber nicht für 60 Minuten

Die deutschen Vorzeichen auf das K.-o.-Spiel in einer weitgehend leeren Halle stehen gut. Keine 5000 der 13.950 möglichen Tickets sind weg - dafür ist der DHB-Kader wieder voll. Spielmacher Juri Knorr (24) hat seine Bronchitis überstanden und auch die zum Abschluss der Hauptrunde erkrankten Rune Dahmke (31) und Lukas Stutzke (27) stehen Bundestrainer Alfred Gislason (65) wieder zur Verfügung. Mit einem Sieg hätte Deutschland ein Spiel um die erste WM-Medaille seit 18 Jahren sicher. Nicht alle Spieler seien top-gesund, berichtete Gislason. "Aber es ist schön, dass wir 17 Spieler zur Verfügung haben. Juri ist auf jeden Fall einer, der dabei sein wird. Wie fit er ist und wie viel er spielen kann, muss man sehen. Er wird nicht 60 Minuten durchspielen. Eher zehn Minuten und dann zehn Minuten Pause. Das ist ein großer Verlust", sagte der Isländer.anwurf

Deutschlands Handball-Nationalmannschaft um Spielmacher Juri Knorr (24, r.) kämpft am heutigen Samstagabend um den Einzug ins WM-Halbfinale. © Soeren Stache/dpa

29. Januar, 15.04 Uhr: Kroatien und Frankreich stehen bereits im WM-Halbfinale

Am heutigen Mittwochabend kämpfen Deutschlands Handballer um den Einzug ins Halbfinale, zwei Teams haben ihr Ticket für die nächste Runde der K.-o.-Phase bereits sicher. Co-Gastgeber Kroatien setzte sich in einem dramatischen Viertelfinale in Zagreb gegen Ungarn mit 31:30 (16:16) durch und steht damit erstmals seit acht Jahren und zum insgesamt sechsten Mal in der Runde der besten Vier. In der Vorschlussrunde treffen die Kroaten auf Rekord-Champion Frankreich. Der sechsmalige Weltmeister machte es gegen Ägypten ebenfalls spannend und siegte am Ende knapp mit 34:33 (18:14).

29. Januar, 14.06 Uhr: Deutschlands Handballer kämpfen ums Halbfinale

Massive Abwehr, starke Torhüter - und ein Juri Knorr (24) als X-Faktor: Deutschlands Handballer gehen mit einem klaren Plan und ganz viel Zuversicht in ihr WM-Viertelfinale gegen Portugal. "Es wird ein sehr enges, umkämpftes Spiel", prophezeite Rückraumspieler Julian Köster und betonte vor der Partie am Mittwochabend (20.30 Uhr): "Wir hauen alles rein in dieses Viertelfinale. Wir wollen das genießen." Linksaußen Lukas Mertens (28) versprach: "Wir sind heiß." Gegen das bei der WM noch ungeschlagene portugiesische Überraschungsteam ist vor allem die deutsche Defensive in höchster Alarmbereitschaft. Denn keine Mannschaft - nicht Dänemark (178) und auch nicht Frankreich (176) - erzielte in der Hauptrunde mehr Tore als die Südeuropäer (179). "Die Portugiesen spielen bislang ein überragendes Turnier, haben eine richtig gute Truppe zusammen. Es wird alles andere als einfach", so Köster. Zuletzt spielte die DHB-Auswahl unmittelbar vor der Heim-EM vor einem Jahr gegen Portugal - und gewann zwei Mal (34:33 und 35:31) knapp.

27. Januar, 21.50 Uhr: DHB-Team droht Viertelfinale vor leeren Rängen

Am Mittwoch bestreitet Deutschland seine Viertelfinal-Partie gegen Portugal - doch die Halle in Oslo dürfte dabei weitgehend leer bleiben! "Ich habe gestern mit den Norwegern gesprochen und bis jetzt sind 4000 Tickets weg", erzählte DHB-Sportvorstand Ingo Meckes (48) am heutigen Montag auf einer Pressekonferenz. Kapazitäten hätte die Unity Arena in der norwegischen Hauptstadt eigentlich für rund 13.500 Personen. Der Grund dafür dürfte wohl das frühe Ausscheiden von Co-Gastgeber Norwegen sein, der potenziell gegen Deutschland gespielt hätte, allerdings das Viertelfinale verpasste - bisher blieben Spiele ohne Beteiligung einer der Ausrichter-Nationen eher schlecht besucht. Doch Meckes bleibt positiv: "Das heißt, es gäbe noch Platz für deutsche Fans in der Arena, wo wir natürlich hoffen, dass da der ein oder andere den Weg hierher findet."

DHB-Sportvorstand Ingo Meckes (48) hat die Hoffnung auf mehr Fans noch nicht aufgegeben. © Soeren Stache/dpa

Beim deutschen Training in der Unity Arena in Oslo blieben die Zuschauertribünen leer - im Viertelfinale könnte sich ein ähnliches Bild bieten. © Soeren Stache/dpa

27. Januar, 12.50 Uhr: Golla ruft WM-Neustart für Handballer aus

Nach der Ankunft in Oslo rief Kapitän Johannes Golla (27) für die deutschen Handballer einen WM-Neustart aus. "Der Umzug ist für uns das Zeichen, dass das Turnier jetzt richtig losgeht, weil wir in der K.-o.-Runde angekommen sind", sagte der 27-Jährige mit Blick auf das Viertelfinale gegen Portugal am Mittwoch (20.30 Uhr). "Darauf freuen wir uns." Der Respekt vor dem Gegner ist groß, schalteten die Portugiesen im Turnierverlauf mit dem Olympia-Dritten Spanien, dem EM-Dritten Schweden und Co-Gastgeber Norwegen doch gleich drei Handball-Großmächte aus. "Wenn man sieht, wen die alles hinter sich gelassen haben, sagt das viel über ihre Qualität aus", sagte Bundestrainer Alfred Gislason (65).

Die deutschen Handballer um Johannes Golla (27) sind von Dänemark nach Norwegen umgezogen. Dort geht es im K.-o.-Spiel gegen Portugal um den Einzug ins Halbfinale. © Soeren Stache/dpa

27. Januar, 12.04 Uhr: Knorr gibt grünes Licht fürs WM-Viertelfinale

Spielmacher Juri Knorr (24) hat grünes Licht für einen Einsatz im WM-Viertelfinale der deutschen Handballer gegen Portugal gegeben. Der 24-Jährige, der die Hauptrundenpartien gegen Italien und Tunesien krankheitsbedingt verpasst hatte, flog am Montag Vormittag in den Spielort Oslo. Am Mittwoch (20.30 Uhr) steht in der norwegischen Hauptstadt das Duell mit den Iberern an. "Die Tage haben mir gut getan. Mir geht es soweit ganz gut", sagte Knorr dem SID am Montag: "Wir haben gestern noch einmal einen Bluttest gemacht, die Werte sind in Ordnung. Ich bin für das Viertelfinale bereit, sonst wäre ich nicht hier. Es ist schon verrückt." Knorr hatte sich zuletzt am Wochenende für Untersuchungen in Deutschland aufgehalten und könnte nun bereits am Nachmittag mit der Mannschaft von Alfred Gislason (65) trainieren.

Deutschland kann im Viertelfinale wieder auf Juri Knorr (24) bauen. © Claus Fisker / Ritzau Scanpix / AFP

26. Januar, 18.36 Uhr: Knorr vor Rückkehr zum DHB-Team

Deutschlands Handballer sind guter Dinge, im WM-Viertelfinale wieder auf Juri Knorr (24) zurückgreifen zu können. "Wir gehen davon aus, dass wir am Mittwoch wieder vollzählig sind", sagte Nationalmannschaftsmanager Benjamin Chatton (43) bei der Abreise nach Oslo am Sonntagvormittag. Der erkrankte Knorr, der die Hauptrundenpartien gegen Italien und Tunesien verpasst hatte und sich am Wochenende für Untersuchungen in Deutschland aufhielt, brach noch nicht mit der Mannschaft nach Norwegen auf. Doch im DHB-Lager herrscht Optimismus, dass der Spielmacher zum Start der K.o.-Phase wieder eingreifen kann.

Könnte schon bald wieder für die deutsche Handall-Nationalmannschaft auf dem Parkett stehen: Juri Knorr (24). © Soeren Stache/dpa

26. Januar, 17.30 Uhr: DHB-Team trifft im Viertelfinale auf Portugal

Die deutschen Handballer treffen im Viertelfinale der Weltmeisterschaft auf Portugal. Die Südeuropäer sicherten sich durch einen komfortablen 46:28-Erfolg über Chile den Sieg in ihrer Hauptrundengruppe. Das Spiel findet am kommenden Mittwoch in Norwegens Hauptstadt Oslo statt. Das DHB-Team hatte sich schon am Donnerstag mit dem Erfolg über Italien den zweiten Platz in seiner Gruppe gesichert und so den vorzeitigen Einzug in die Runde der besten Acht perfekt gemacht. Der abschließende Sieg im Hauptrundenduell mit Tunesien war bedeutungslos. Gruppensieger ist Gold-Favorit Dänemark, der es im Viertelfinale mit Brasilien zu tun bekommt.