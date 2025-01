Handball-WM live: Gold-Favoriten Dänemark und Frankreich siegen zum Auftakt

Kroatien/Norwegen/Dänemark - Am Dienstag beginnt die Handball-Weltmeisterschaft 2025 der Männer.

Die Erwartungen an das DHB-Team sind nach der Silbermedaille bei den Olympischen Sommerspielen von Paris im vergangenen Jahr gestiegen. Auch die eigenen.

Vom 14. Januar bis 2. Februar kämpfen 32 Teams in Dänemark, Norwegen und Kroatien um die Krone. Mit dabei ist auch Deutschlands Nationalmannschaft, die nach dem Olympia -Coup noch mehr will.

Welthandballer Gidsel vom deutschen Vizemeister Füchse Berlin war mit zehn Toren bester Werfer für die Dänen, die bei der Endrunde ihren vierten Titelgewinn in Serie nach 2019, 2021 und 2023 anstreben.

Zuvor hatte Italien im ersten Spiel der Endrunde, die in Dänemark, Kroatien und Norwegen ausgetragen wird, für eine Überraschung gesorgt. Der WM-Neuling besiegte Tunesien mit 32:25 (17:11) und hat damit in der Gruppe B gute Chancen auf das Weiterkommen.

Rekordchampion Frankreich hat gleich zum Auftakt der Handball-WM ein sportliches Ausrufezeichen gesetzt. Der sechsmalige Weltmeister feierte gegen Katar einen 37:19 (18:10)-Kantersieg und untermauerte damit seine Medaillenambitionen. Weitere Vorrundengegner des Europameisters in der Gruppe C sind Österreich und Kuwait.

Gruppe C: Frankreich, Katar, Kuwait, Österreich

Die jeweils drei besten Mannschaften ziehen in die Hauptrunde ein und nehmen ihre Punkte, die sie gegen ebenfalls qualifizierte Nationen gewonnen haben, mit. In der zweiten Turnierphase gibt es vier Sechsergruppen - jeweils die zwei besten Teams qualifizieren sich für das Viertelfinale.

Die 32 teilnehmenden Teams teilen sich in der Vorrunde auf acht Gruppen mit je vier Teams auf.

Die Weltmeisterschaft findet in Dänemark, Norwegen und Kroatien statt. Im dänischen Herning absolviert Deutschland seine Vor- und Hauptrundenspiele.

Auch Oslo sowie die kroatischen Städte Zagreb, Varazdin und Porec gehören zu den Spielorten. Erreicht das DHB-Team die K.-o.-Runde, geht es in Oslo weiter. In Norwegens Hauptstadt werden am Final-Wochenende auch die Medaillen vergeben.