11 Tore von Kapitän Greß reichen nicht! HC Elbflorenz unterliegt Coburg

Coburg - Am Ende halfen dem HC Elbflorenz auch elf Tore von Kapitän Sebastian Greß nicht zum Punktgewinn. Die Dresdner Zweitliga-Handballer verloren das spannende Duell beim HSC Coburg denkbar knapp mit 29:30. Es bedurfte einer scharfen Ansprache von André Haber, damit der HCE in Oberfranken richtig in die Spur kam.