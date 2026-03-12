Ausgerechnet im Aufstiegs-Endspurt: HCE-Leistungsträger Stavast fällt verletzt aus

Dresden - Nur die Niederlage beim TuS N-Lübbecke reichte offenbar nicht. Zusätzlich verletzte sich mit Ivar Stavast (28) einer der Schlüsselspieler des HC Elbflorenz und fällt die kommenden Wochen aufgrund einer Handverletzung aus.

Eine Position, an die er sich gewöhnen muss: Ivar Stavast (28, r.) ist aufgrund seiner Handverletzung zum Zuschauen gezwungen. © Mathias M. Lehmann

"Es ist die Wurfhand, und ich bin sehr traurig, dass ich wohl den Großteil des restlichen Aufstiegsrennens mit der Mannschaft verpasse und nicht mehr aktiv eingreifen kann", sagte Stavast zu seinem Ausfall.

"Das macht mich besonders traurig. Ich kann es gar nicht so richtig in Worte fassen", so der Rechtshänder. Aber der Tiger, der bisher in allen Zweitliga-Spielen in der Saison zum Einsatz kam, hat ein klares Ziel: "Ich will auf jeden Fall in dieser Saison noch mal spielen und alles fürs Team geben."

Genau das zeigte der 28-Jährige bereits am Montag, als er es trotz Verletzung noch mal in der Defensive versuchte – vergeblich. Eine genaue Prognose, wie lang der Spielmacher ausfällt oder ob für ihn sogar die Saison gelaufen ist, ist erst nach seiner Operation möglich.