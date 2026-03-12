Ausgerechnet im Aufstiegs-Endspurt: HCE-Leistungsträger Stavast fällt verletzt aus
Dresden - Nur die Niederlage beim TuS N-Lübbecke reichte offenbar nicht. Zusätzlich verletzte sich mit Ivar Stavast (28) einer der Schlüsselspieler des HC Elbflorenz und fällt die kommenden Wochen aufgrund einer Handverletzung aus.
"Es ist die Wurfhand, und ich bin sehr traurig, dass ich wohl den Großteil des restlichen Aufstiegsrennens mit der Mannschaft verpasse und nicht mehr aktiv eingreifen kann", sagte Stavast zu seinem Ausfall.
"Das macht mich besonders traurig. Ich kann es gar nicht so richtig in Worte fassen", so der Rechtshänder. Aber der Tiger, der bisher in allen Zweitliga-Spielen in der Saison zum Einsatz kam, hat ein klares Ziel: "Ich will auf jeden Fall in dieser Saison noch mal spielen und alles fürs Team geben."
Genau das zeigte der 28-Jährige bereits am Montag, als er es trotz Verletzung noch mal in der Defensive versuchte – vergeblich. Eine genaue Prognose, wie lang der Spielmacher ausfällt oder ob für ihn sogar die Saison gelaufen ist, ist erst nach seiner Operation möglich.
Bitter ist das Aus aber nicht nur für den Nationalspieler selbst, auch bei den Dresdnern wird im Rückraum langsam die Luft dünn. Von den Rechtshändern sind nach den Verletzungen von Eric Schmelzer (20, Schulter) und Timo Löser (26, Fuß) nur noch Doruk Pehlivan (27) und Sebastian Greß (31) übrig. Dazu kommt Leihspieler Lauro Pichiri (21). Schiefgehen darf jetzt also nichts mehr.
Titelfoto: Mathias M. Lehmann