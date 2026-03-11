Mit Erstliga-Erfahrung: HC Elbflorenz holt sich dieses Talent

Dresden - Der Plan steht, daran ändert auch der Rückschlag vom Montag nichts. Deswegen bastelt der HC Elbflorenz auch weiter an einem möglichen Erstliga-Kader. Mit Nils Fuhrmann (22) wurde ein weiterer erfahrener Nachwuchsspieler für die Saison 2026/27 verpflichtet.

Nils Fuhrmann (22) hat auch schon gegen den HC Elbflorenz gezeigt, was er kann. © IMAGO/Foto Lächler

Der Tscheche Dominik Skopar (19) von Talent Pilsen machte vor einigen Wochen den Anfang, der nächste Neue kommt vom Dresdner Ligakonkurrenten VfL Potsdam, für den der Linksaußen bislang 90 Tore in 23 Spielen erzielte.

"Nils ist ein Spieler, den wir schon länger sehr aufmerksam verfolgt haben. Er bringt trotz seines jungen Alters bereits Bundesliga-Erfahrung mit, verfügt über großes Entwicklungspotenzial und passt mit seinem Profil hervorragend zu der Art von Handball, die wir in Dresden spielen und weiterentwickeln wollen", erklärt Rico Göde (43).

Der Tiger-Sportboss findet: "Besonders wertvoll ist für uns, dass er nicht nur im Angriff Qualitäten mitbringt, sondern uns auch in der Abwehr zusätzliche Möglichkeiten eröffnet."

Denn "mit seiner Größe und Athletik gibt er uns mehr Flexibilität und wird uns auch im Tempospiel weiterhelfen. Genau in diesen Bereichen wollen wir als Mannschaft den nächsten Schritt gehen".