Mit Erstliga-Erfahrung: HC Elbflorenz holt sich dieses Talent
Dresden - Der Plan steht, daran ändert auch der Rückschlag vom Montag nichts. Deswegen bastelt der HC Elbflorenz auch weiter an einem möglichen Erstliga-Kader. Mit Nils Fuhrmann (22) wurde ein weiterer erfahrener Nachwuchsspieler für die Saison 2026/27 verpflichtet.
Der Tscheche Dominik Skopar (19) von Talent Pilsen machte vor einigen Wochen den Anfang, der nächste Neue kommt vom Dresdner Ligakonkurrenten VfL Potsdam, für den der Linksaußen bislang 90 Tore in 23 Spielen erzielte.
"Nils ist ein Spieler, den wir schon länger sehr aufmerksam verfolgt haben. Er bringt trotz seines jungen Alters bereits Bundesliga-Erfahrung mit, verfügt über großes Entwicklungspotenzial und passt mit seinem Profil hervorragend zu der Art von Handball, die wir in Dresden spielen und weiterentwickeln wollen", erklärt Rico Göde (43).
Der Tiger-Sportboss findet: "Besonders wertvoll ist für uns, dass er nicht nur im Angriff Qualitäten mitbringt, sondern uns auch in der Abwehr zusätzliche Möglichkeiten eröffnet."
Denn "mit seiner Größe und Athletik gibt er uns mehr Flexibilität und wird uns auch im Tempospiel weiterhelfen. Genau in diesen Bereichen wollen wir als Mannschaft den nächsten Schritt gehen".
Der Neue hat das bereits geschafft, was der HC Elbflorenz unbedingt will
Bestenfalls aber auch noch schon dieser Saison, dann klappt's vielleicht auch noch mit dem großen Ziel. Fuhrmann gelang das mit Potsdam in der Saison 2023/24, steuerte in 34 Spielen 61 Tore (78,21 Prozent Wurfgenauigkeit), einen Assist und acht Steals bei.
"Mit Nils stößt in der kommenden Saison ein junger Linksaußen zu uns, der bereits in der 1. Handball-Bundesliga gespielt hat. Er wird uns mit seiner Dynamik und seiner Körpergröße mit Sicherheit helfen", hofft HCE-Coach André Haber (39).
Sein 2,01 Meter großer und 91 Kilogramm schwerer Neuzugang will selbstredend zurück ins Handball-Oberhaus:
"Die Ziele des Vereins passen sehr gut zu meinen eigenen Vorstellungen. Ich bin überzeugt, dass ich mich hier sportlich weiterentwickeln kann, und freue mich auf die neue Herausforderung, die Mannschaft und die Spiele in der BallsportARENA."
Titelfoto: IMAGO/Foto Lächler