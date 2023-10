Besonderes Training: Mit diesem Kniff ebnete der Elbflorenz-Coach den Weg für den Derbysieg

Dresden/Aue - Sebastian Greß (28) hatte nach dem erfolgreichen Derbyabend für den HC Elbflorenz einen Wunsch: "Liebe Auer, bleibt bitte in der Liga. Die Atmosphäre hier in der Halle ist gigantisch. Als die Mannschaft eingelaufen ist, hatte ich Gänsehaut. Es ist doch für uns alle das Spiel des Jahres."

Wucherpfennig war eine Geschichte der Partie. Er hatte nur rund 60 Sekunden Spielzeit, kam lediglich zu den sechs Siebenmetern in die Partie und verwandelte sie alle. Damit war er der beste Werfer der Begegnung, passiert auch nicht so oft. "Das ist ein witziger Nebeneffekt", lachte er.

Aue-Coach Stephan Just (44, M.) war sich nicht sicher, ob er vor dem Sachsenderby die richtigen Worte zu seinem Team sprach. © Katja Lippmann-Wagner

Dann sagte er noch einen Satz, den EHV-Trainer Stephan Just (44) bestätigte: "Das Derby gewinnt der, der es mehr will." Und das war Dresden.

"Da muss ich auch selbst in mich gehen. Vielleicht habe ich vor dem Spiel nicht die richtigen emotionalen Worte gefunden. Wir haben nur über kurze Zeit das auf die Platte gebracht, was in solch einem Derby vonnöten ist", so Just. Er war vor allem mit der Wurfquote nicht einverstanden. "Was wir wieder verballert haben!"

Sein Team lief von Beginn an der Musik hinterher, Dresden führte immer. "Wir sind gut reingekommen. Wir hatten durch die Führung eine gewisse Sicherheit, so konnten wir es ein bisschen leichter spielen. Dazu kamen die Paraden von Marino Mallwitz", so Dresdens Coach Haber.

Der HCE-Keeper parierte immer dann, wenn Aue dran war, holte sich drei Siebenmeter und entnervte so die Auer.