Heißes Sachsenderby! HC Elbflorenz siegt in Aue, der Matchwinner heißt Marino Mallwitz

Aue - Bombastische Stimmung von beiden Seiten, 1690 Zuschauer in der Erzgebirgshalle - so muss ein Sachsenderby sein! Und es sah einen mehr als verdienten Sieger: Der HC Elbflorenz gewann das intensive Spiel beim EHV Aue mit 28:24 (15:11).

Der HC Elbflorenz feiert seinen Sieg im Sachsenderby in Aue. © Thomas Nahrendorf

Bester Mann auf der Platte war Dresdens Keeper Marino Mallwitz.

Ivar Stavast eröffnete den Torreigen an diesem Abend. Diese Führung gab der Gast aus der Landeshauptstadt nie wieder ab. Der HCE spielte insgesamt schneller und flüssiger, hatte mehr Wucht in seinen Angriffen. Vor allem Sebastian Greß und Stavast überzeugten mit ihrer Dynamik. Der EHV brauchte in diesem Bezug zu lange.

Der Knackpunkt der Halbzeit aus Auer Sicht war beim 4:5 (11.). Dresdens Mindaugas Dumcius traf bei einem Angriff Elias Gansau unabsichtlich schwer am Kopf, er musste raus und kam erst zur zweiten Hälfte wieder. Damit fehlte hinten die Mauer und vorn der Ideengeber. Die Erzgebirger konnten das nicht kompensieren.

Der HCE konnte sich auch auf seinen Mann zwischen den Pfosten verlassen, der in entscheidenden Situationen wichtige Würfe parierte. Nämlich immer dann, wenn Aue wieder dran war.