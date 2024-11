Bittere Auswärtspleite für den HC Elbflorenz

Essen - Der HC Elbflorenz hat nach der Länderspielpause bei TuSEM Essen ein Duell auf Augenhöhe mit 33:36 verloren. 1636 Zuschauer in der Sporthalle "Am Hallo" sahen ein rasantes, aber auch absolut ausgeglichenes Spiel.

Lange Gesichter bei den Dresdner Handballern, die in einem ausgeglichenen Spiel dennoch den Kürzeren zogen. © Matthias M. Lehmann

Nach dem Seitenwechsel rückte Marino Mallwitz zwischen die Pfosten. Der Dresdner Keeper führte sich gleich mit zwei starken Reflexen ein, das 19:21 konnte er aber nicht verhindern. Es war der erste 2-Tore-Rückstand für Elbflorenz.

Den glichen Oliver Seidler (8 Tore) & Co. wie später das 22:24 aber jeweils wieder aus.

Kurz zuvor hatte Essens Abwehrchef Dennis Szczesny nach einer harten Aktion gegen Löser die Rote Karte gesehen.

Die Spielentscheidung fiel in der Crunchtime, als der HCE trotz der Mahnung von Chefcoach André Haber ("Wir müssen besser decken!") durch einen Essener Kempa-Treffer mit 29:32 in Rückstand geriet.

Am Ende feierte TuSEM in seinem fünften Heimspiel den fünften Sieg. Der HCE kassierte mit 36 so viele Gegentreffer wie noch nie in dieser Zweitligasaison.