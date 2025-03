Böses Heim-Debakel: HC Elbflorenz kassiert höchste Pleite der Saison

Bei Jonas Thümmler und Co. lief am Sonntag gar nichts zusammen. © Lutz Hentschel

In Hagen waren die Männer von Coach André Haber nicht zu stoppen, schlugen die Nordrhein-Westfalen deutlich 39:24. Was die 1996 Zuschauer in der BallsportARENA von ihrem Team sahen, war nicht weniger als die schlechteste Vorstellung der Tiger in dieser Saison.

Erst nach knapp acht Minuten erzielte Julius Dierberg per Siebenmeter den ersten Dresdner Treffer. Zwei Minuten später kam es noch dicker: Oliver Seidler sah die Rote Karte. 2:10 hieß es nach einer Viertelstunde.

Der sonst so treffsichere Rückraum der Elbestädter fand gar nicht statt - Timo Löser markierte im ersten Durchgang den einzigen Treffer, bei neun Fehlwürfen. Und auch die Torhüter Marino Mallwitz und Robin Cantegrel konnten dem Spiel nicht ihren Stempel aufdrücken.

Folgerichtig war da der 9:22-Pausenstand - ein völlig verkorkster erster Durchgang.