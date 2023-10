Neuzugang des HC Elbflorenz feiert heute seine Premiere

Dresden - Doruk Pehlivan (25) feiert Premiere. Wenn der HC Elbflorenz am Sonntag um 17 Uhr den Traditionsverein TV Großwallstadt empfängt, dann trägt der Türke erstmals das Trikot der Tiger.

Seit Montag ist er beim HCE im Training. Haber weiter: "Doruk ist nicht der Harry-Kane-Transfer von Bayern München. Aber mit ihm haben wir einen Spieler gefunden, der sowohl im Angriff als auch in der Abwehr über Qualität verfügt und uns somit mehr Möglichkeiten gibt."

"Doruk ist auf einem sehr guten Weg, bald bei voller Stärke zu sein", sagt Chefcoach André Haber (36) über den Rückraumspieler, der vergangene Saison von KS Kielce (Polen) an Bundesligist GWD Minden ausgeliehen, zuletzt vereinslos war.

Aber auch mit Neuzugang Pehlivan steht der HCE am Sonntag vor einer schweren Aufgabe. Großwallstadt ist mit 8:4 Punkten in die Saison gestartet, hat den drittbesten Angriff der 2. Liga.

"Unser Potenzial ist da, wir haben eine vernünftige Basis", gibt sich Haber trotz zuletzt zwei Niederlagen zuversichtlich. Allerdings reagierte er auch und setzte in dieser Woche ein zusätzliches Training an. Gegen TVG sollen unbedingt zwei Punkte her.