Der Spielplan steht! HCE darf im Oktober zum Sachsenderby ran

Dresden - Die Rückkehr zu 18 Mannschaften, erstmals Montagsspiele und mit DYN ein neuer Livestream-Anbieter - mit Beginn der Saison 2023/24 wird sich in der 2. Handball -Bundesliga einiges ändern.

Rico Göde (41) sieht's positiv: Montagsspiele bieten seiner Meinung nach auch Vorzüge. © Lutz Hentschel

Der neue Spielplan steht. Der HC Elbflorenz wird am 2. September (18 Uhr) in Hüttenberg in die Saison starten.

Auf das erste Heimspiel in der BallsportARENA können sich die Fans am 11. September (19.30 Uhr) freuen. Bei ihrer Montagspremiere empfängt die Mannschaft von Chefcoach André Haber (37) den VfL Potsdam zum Ost-Duell.

"Spiele am Montag - ich bin offen dafür. Wir werden sehen, wie das bei uns in der Stadt angenommen wird. Fakt ist, die beiden Mannschaften genießen an diesem Tag die ungeteilte Aufmerksamkeit", sagt Rico Göde (41), sportlicher Leiter beim HCE.



Die nächsten Handball-Highlights folgen am dritten und fünften Spieltag. Dann treffen Sebastian Greß (28) und Co. auf die Bundesliga-Absteiger ASV Hamm-Westfalen und GWD Minden.

Zunächst geht es nach Hamm (16. September), wo es ein Wiedersehen mit Kreisläufer Philip Jungemann (25) geben wird. Zwei Wochen später (29. September) gastiert Minden in Dresden.