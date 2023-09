Desaströse zweite Halbzeit: HC Elbflorenz verliert klar gegen Minden!

Ivar Stavast und seine Mitspieler starteten gut, aber in Halbzeit zwei verloren sie völlig den Faden. © Matthias Rietschel

Nach zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten verloren die Dresdner Handballer gegen Bundesliga-Absteiger GWD Minden mit 26:32 (17:14).

Mit dem 3:2 durch Ivar Stavast nach Zusammenspiel mit Mindaugas Dumcius gingen die Gastgeber erstmals in Führung. Und weil der Spielzug so schön war, folgte er beim 4:3 gleich noch einmal.



Die Partie war in den ersten 20 Minuten weitestgehend ausgeglichen, was aber auch daran lag, dass die Tiger bis dahin sieben dicke Chancen im Angriff nicht nutzen konnten, mehrfach an GWD-Keeper Malte Semisch scheiterten.

Mit dem 11:9 durch Sebastian Greß hatte der HCE zwei Tore plus. Beim 15:12 durch Justin Döbler waren es drei. Vier Sekunden vor der Pause erzielte Jonas Thümmler das 17:14.