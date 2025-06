Saisonfinale! Verabschiedet sich Dumcius mit einem Sieg vom HCE?

Dresden - Der letzte Tanz der Saison steht an. Ein entspannter Saisonausklang wird es aus Sicht des HC Elbflorenz gegen den bereits feststehenden Absteiger HSG Konstanz am Samstag (18 Uhr) aber nicht. Denn es geht nicht nur darum, dass die Dresdner ihre Fans mit "einem guten Gefühl nach Hause schicken" wollen.

André Haber (38) schielt am Samstag auch nach Lübeck. © Lutz Hentschel

"Ich setze jemanden hinter die Bank, der das Ergebnis hat", versichert HCE-Coach André Haber (38). Gemeint ist der Zwischenstand in Lübeck bei deren Heimspiel gegen den fünftplatzierten Coburg.

Denn in den Top fünf fühlten sich Haber & Co. seit dem 14. Spieltag zu Hause. Und rutschten nach der 23:29-Niederlage in Hüttenberg am vergangenen Wochenende erstmals wieder seit dem 6. Dezember - nach 177 Tagen - ab. Haber: "Es geht um Platz fünf, jeder Platz zählt."

Eine Konstanz, die die Elbestädter im Laufe der Saison zu häufig vermissen ließen. Als "Achterbahnfahrt" bezeichnet Haber die Spielzeit treffend, die am Samstag zu Ende geht.

Zu den 15 Siegen soll gegen das Tabellenschlusslicht noch ein weiterer hinzukommen. Denn mit der 14. Saisonniederlage will sich keiner der vier Abgänge um Mindaugas Dumcius (29) aus "der schönsten Stadt Deutschlands" verabschieden.