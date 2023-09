28.09.2023 21:14 HCE will Minden schlagen und die heimische Festung ausbauen

Der HC Elbflorenz empfängt am Freitag Minden zu Hause in der BallsportARENA in Dresden.

Von Steffen Grimm

Dresden - Kann der HC Elbflorenz die BallsportARENA weiter zur Festung ausbauen? Aus den ersten beiden Heimspielen gegen Potsdam und Essen holten Sebastian Greß & Co. die maximalen vier Punkte, am Freitag, ab 19.30 Uhr, wird der dritte Sieg vor den eigenen Fans angepeilt. Jonas Thümmler (30, l.) hängt sich immer voll rein - hier beim Heimsieg gegen Potsdam. Auch am Freitag gegen Minden soll ein Erfolg her. © IMAGO/Matthias Rietschel Doch die Aufgabe hat es in sich, denn der Gegner ist Bundesliga-Absteiger GWD Minden. "Minden verfügt über eine gute Qualität. Wir brauchen eine starke Leistung, um diesen Kontrahenten zu schlagen", sagt HCE-Chefcoach Andre Haber (37). Dass Elbflorenz bereits sechs Pluspunkte, GWD nur zwei auf dem Konto hat, davon lässt sich Haber nicht täuschen. Sein Kommentar: "In diesem Spiel ist niemand Favorit."

Minden sorgt bei den Dresdnern für positive Erinnerungen. Vergangene Saison warf der HCE das damalige Bundesliga-Schlusslicht mit 25:24 aus dem DHB-Pokal. HC Elbflorenz Mit diesem Schachzug brachte Haber den HC Elbflorenz auf die Siegerstraße "Es wäre cool, wenn wir den Sieg wiederholen könnten. Wir sind bestens vorbereitet", betont Kreisspieler Jonas Thümmler (30). Haber ergänzt: "Unser Ziel ist, attraktiven Handball zu spielen. Ich hoffe, es kommen diesmal mehr Zuschauer als zuletzt." Gegen Potsdam waren es an einem Montagabend 1324, vergangenen Sonntag gegen Essen 1136. Und am Freitagabend gegen Minden? Positiv: Der vom SC DHfK Leipzig ausgeliehene Linksaußen Nils Greilich hat seine Oberschenkel-Verletzung auskuriert und kann am morgigen Freitag seinen ersten Punktspieleinsatz im HCE-Trikot bestreiten.

Titelfoto: IMAGO/Matthias Rietschel