Englische Woche! Feiert der HC Elbflorenz den 2. Sieg?

Während Dessau eine "enorme Tempomannschaft" ist, erwartet Haber die Eulen am Mittwochabend verstärkt im Positionsangriff. Zum Auftakt verlor Ludwigshafen daheim gegen Minden mit 27:28.

"Ich bin ein Freund von englischen Wochen. Nach dem Auftaktsieg können wir mit breiter Brust in die Partie gehen", sagt Haber. Der Chefcoach sieht aber auch die Kehrseite der Medaille: "Wenn wir am zeitigen Donnerstagmorgen aus dem Bus steigen, bleibt bis zum Heimspiel nicht viel Zeit zur Regeneration."

Am Samstag ist dann die englische Woche für den HCE perfekt, wenn Sebastian Greß & Co. um 18 Uhr den ASV Hamm-Westfalen empfangen.

Der wird ansonsten Mitte Oktober ausgetragen, doch in dieser Zeit können die Eulen ihre Halle nicht nutzen.

Nur vier Tage nach dem Sieg in Dessau muss die Mannschaft von André Haber (38) am Mittwochabend erneut auswärts ran - bei den Eulen Ludwigshafen. Es ist eine vorgezogene Partie vom 7. Spieltag.

Neben Timo Stoyke (22, Hand) muss der HC Elbflorenz am Mittwoch und wohl auch in den kommenden Wochen auf Ivar Stavast (26) verzichten. Der holländische Nationalspieler zog sich in Dessau eine Bänderverletzung im Sprunggelenk zu.