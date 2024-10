Er ist der erfolgreichste Werfer des HCE! Doch Torjäger Wucherpfennig hadert mit sich

Dresden - Lukas Wucherpfennig (29) ist (mal wieder) der erfolgreichste Werfer des HC Elbflorenz . Der Rechtsaußen erzielte in bisher sechs Zweitliga-Partien 31 Tore (darunter 16 Siebenmeter). Trotzdem sagt der 29-Jährige: "Ich bin mit meinem Saisonstart nicht zufrieden. Ich kann mehr machen, auch in der Abwehr."

Deshalb war für Wucherpfennig das Spiel am vergangenen Sonntag in Hagen sehr wichtig, "um meinen Ansprüchen gerecht zu werden".

Worüber er sich beim Pokal-Aus gegen den Bergischen HC besonders ärgerte, war die Situation, als er beim Stand von 26:26 zwei Siebenmeter in Folge verballerte: "Das hat mich extrem genervt. Wer mich kennt, weiß, dass ich mein größter Kritiker bin. Ich lege sehr viel Wert darauf, meinen Job gut zu machen."

Am Montagabend steht für den HC Elbflorenz die nächste Aufgabe an. In der heimischen BallsportARENA steigt gegen den VfL Lübeck-Schwartau das Spitzenspiel Vierter gegen Zweiter.

"Schwartau spielt eine aggressive Deckung. Da müssen wir den Ball gut laufen lassen. Unser Ziel ist natürlich ein Sieg", macht Wucherpfennig klar.