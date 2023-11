Gelingt der 3. Sieg in Folge? HCE erwartet gegen Dessau mehr als 2000 Fans

Dresden - "Für mich ist das ein besonderes Spiel. Ich habe zwei Jahre in Dessau gespielt und freue mich, bekannte Gesichter wiederzusehen. Aber über 60 Minuten gibt es keine Nettigkeiten. Ich will die Punkte hierbehalten", sagt Oliver Seidler (24), der am morgigen Sonntag (17 Uhr) mit seinem HC Elbflorenz den Dessau-Roßlauer HV zum Ost-Duell empfängt.