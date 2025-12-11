Gibt's heute den nächsten Sieg? HCE will "Feuer am Brennen halten"

Dormagen - "Wie ich mich fühle, das ist am Anfang der Woche auch stark abhängig vom letzten Ergebnis", so ein bestens gelaunter HCE -Coach André Haber (39) auf der Pressekonferenz vor der Auswärtspartie bei Bayer Dormagen (Donnerstagabend, 19.30 Uhr/Dyn). Der Grund: Am Samstag gab's einen 36:33-Sieg gegen Hüttenberg .

HCE-Coach André Haber (39) will auch kommende Woche wieder vor Freude strahlen. © Matthias Rietschel

Die Laune beim 39-Jährigen könnte mit zwölf ungeschlagenen Partien in Serie also fast nicht besser sein. Trotzdem bleibt beim Team der Stunde alles gleich.

"Wir überprüfen immer: Was wollten wir machen und was haben wir gemacht? Wie nah waren wir unserem Plan, wie wir spielen wollen?", erklärt der HCE-Coach: "Und da sind wir jetzt gerade wirklich nah dran."

Deshalb ist auch für das Spiel beim Werksteam klar: "Wir versuchen, das Feuer am Brennen zu halten." In Dormagen treffen die Tiger auf "ein Team, das zu Hause schon starke Leistungen gezeigt hat", findet der Rückraumrechte Anton Preußner (20).