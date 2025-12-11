Gibt's heute den nächsten Sieg? HCE will "Feuer am Brennen halten"
Dormagen - "Wie ich mich fühle, das ist am Anfang der Woche auch stark abhängig vom letzten Ergebnis", so ein bestens gelaunter HCE-Coach André Haber (39) auf der Pressekonferenz vor der Auswärtspartie bei Bayer Dormagen (Donnerstagabend, 19.30 Uhr/Dyn). Der Grund: Am Samstag gab's einen 36:33-Sieg gegen Hüttenberg.
Die Laune beim 39-Jährigen könnte mit zwölf ungeschlagenen Partien in Serie also fast nicht besser sein. Trotzdem bleibt beim Team der Stunde alles gleich.
"Wir überprüfen immer: Was wollten wir machen und was haben wir gemacht? Wie nah waren wir unserem Plan, wie wir spielen wollen?", erklärt der HCE-Coach: "Und da sind wir jetzt gerade wirklich nah dran."
Deshalb ist auch für das Spiel beim Werksteam klar: "Wir versuchen, das Feuer am Brennen zu halten." In Dormagen treffen die Tiger auf "ein Team, das zu Hause schon starke Leistungen gezeigt hat", findet der Rückraumrechte Anton Preußner (20).
Beispielsweise beim Sieg gegen Balingen, der aber auch der einzige Erfolg der vergangenen Wochen blieb. "Sie haben keine guten Ergebnisse geliefert, aber gute Spiele", fasst Rico Göde (43), Dresdens Sportlicher Leiter, deshalb zusammen. Dabei soll es auch bleiben.
Denn diesmal bleibt die gute Laune des HCE-Trainers ein paar Tage länger: Das letzte Heimspiel des Kalenderjahres gegen TV Großwallstadt, das bereits ausverkauft ist, steigt erst am 21. Dezember.
Titelfoto: Matthias Rietschel