Selbstbewusstsein beim HCE ist riesig: Haber will perfekte Ausbeute

Dresden - Die Frage auf der Pressekonferenz, was sich André Haber (39) und sein Team für die Spiele bis zur EM-Pause vornehmen, konterte der Trainer des HC Elbflorenz mit einer Gegenfrage: "Was denkst du denn, was wir gerne machen wollen?"

André Haber (39, v.) will sich jubelnd und mit sechs Punkten in die EM-Pause verabschieden. © Lutz Hentschel

Die passende Antwort lieferte sein Kapitän. "Wir wollen in jedes Spiel gehen und unsere Tugenden aufs Spielfeld bringen", sagte Sebastian Greß (30): "Wenn wir das machen, dann können wir auch alle Punkte holen."

Drei Spieltage sind es noch, ehe die zweite Bundesliga für einen Monat pausiert. Traditionell findet im Januar ein Handball-Großereignis statt. 2026 ist es die EM in Dänemark, Norwegen und Schweden. Bis zum Abschluss der Hinrunde können und wollen die Sachsen noch sechs Punkte holen.

"Das Wichtigste ist, dass man sich auf sich selber konzentriert und einfach gut bleibt im an sich Arbeiten - immer wieder voll im Fokus", erklärt Haber: "Die Mannschaft, die das am besten schafft, die steht am Ende ganz oben. Da glaube ich dran, und deswegen werden wir weiter hart arbeiten. Und wir wollen natürlich weiter gewinnen. Das ist der Auftrag."