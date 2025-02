Gute Nachricht im Aufstiegskampf: Leistungsträger verlängert beim HCE

Stavast selbst fühlt sich pudelwohl in Dresden - und die Aussicht des HC Elbflorenz, in diesem Jahr im Aufstiegskampf mitzumischen, dürfte seine Entscheidung für die Elbestädter nur leichter gemacht haben.

"Ich blicke gespannt auf die kommenden Jahre in Dresden und hoffe, dass unser Sport in dieser großartigen Stadt weiter an Bedeutung gewinnt", sagte der Rückraumspieler, der sich mit dem Verein gemeinsam weiterentwickeln will.