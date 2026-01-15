Das wünscht HCE-Coach Haber seinem EM-Fahrer und dem DHB-Team

Dresden - Wenn der Zweitliga-Spitzenreiter HC Elbflorenz am Donnerstag in die Vorbereitung auf die Rückrunde startet, ist ein Akteur nicht dabei. Ivar Stavast (28) fehlt bei den Sachsen.

HCE-Spielmacher Ivar Stavast (28) startet am Samstag mit Oranje gegen Schweden in die EM. © IMAGO/Orange Pictures

Der Rückraumspieler hat aber nicht einfach seinen London-Urlaub verlängert, wo er ein Premier-League-Spiel von West Ham United besuchte und außerdem seinen Landsmann Jermaine Wattimena (37) im Ally Pally bei der Darts-WM anfeuerte. Der Niederländer spielt EM und trifft mit Oranje am Samstag zum Auftakt auf Co-Gastgeber Schweden.



"Ich freue mich für Ivar, dass er sein Land vertreten darf", sagt HCE-Coach André Haber (39) über die Teilnahme seines Spielmachers: "Das hat er sich total verdient - durch seine Leistung hier und bei der Nationalmannschaft. Er ist mittlerweile eine feste Größe in der Nationalmannschaft. Ich wünsche ihm viel Erfolg und dass er mit seinem eigenen Input zufrieden ist."

Ganz genau schaut der 39-Jährige aber nicht nur bei seinem Spieler, sondern auch beim DHB-Team hin: "Da könnte es eine Hauptrunde geben, die vor den ganz großen Namen der Handballwelt nur so strotzt. Das ist schon ein dickes Brett. Ich bin sehr gespannt, wie die Mannschaft auftritt, welches Gesicht sie zeigen kann."