HC Elbflorenz auf der Jagd nach dem Spitzenduo: "Wir wollen darum kämpfen"

Dresden - Balingen schoss Coburg aus der Halle, Bietigheim ließ gegen Nordhorn-Lingen nichts anbrennen: Der HC Elbflorenz ist am heutigen Montagabend (19.30 Uhr) beim VfL Lübeck-Schwartau gefordert, um Anschluss an das Spitzenduo zu halten.

Im Hinspiel (36:31) waren Sebastian Greß (31, r.) & Co. nicht zu stoppen. © Matthias Rietschel

Die Tiger sind auf der Jagd. Ein Zustand, mit dem man sich beim Tabellendritten durchaus wohlfühlt.

"Interessant macht es, dass wir aktuell auf Platz drei und genau in dem Pool von Mannschaften sind, in dem wir vor der Saison sein wollten", erklärt Coach André Haber (39): "Wir wollen darum kämpfen, aufzusteigen. Wir haben 21 Spieltage nachgewiesen, dass wir die Qualität dafür haben, dass wir das ernst meinen und dass wir eine Mannschaft haben, die genau dafür kämpft. Das lässt mich gut in die nächsten Spiele gehen!"

Der VFL ist übrigens das einzige Team der 2. Bundesliga, das in der Englischen Woche nicht reisen musste. Nach der knappen aber anstrengenden Niederlage gegen Potsdam (36:37) sicherlich nicht verkehrt.