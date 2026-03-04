Mit dem Handballgott im Bunde: Wichtiger HCE-Sieg im Aufstiegskampf

Dresden - Der Ball ist rund. Ein Spiel dauert 60 Minuten. Und: HC Elbflorenz beim VfL Lübeck-Schwartau ist Drama pur. Vergangene Saison endete die Partie unrühmlich, als Lübeck mit acht Spielern auf dem Feld, und damit regelwidrig, Sekunden vor Schluss den Ausgleich erzielte. Diesmal hielt es der Handballgott mit den Dresdnern.

Dank des Last-Minute-Treffers durften diesmal die Jungs vom HC Elbflorenz in Lübeck jubeln. © Lutz Hentschel

Als Anton Preußner (21) weniger als eine Minute vor Spielende zum 30:30-Ausgleich traf, war für die Tiger eigentlich nur noch der einfache Punktgewinn drin. Zu allem Überfluss musste auch noch Oliver Seidler (27) nach Foulspiel vom Feld, die Sachsen verteidigten den vermeintlich letzten Angriff des Spiels mit einem Mann weniger.

Die Lücke nutzte das Team aus Norddeutschland, bestrafte sie aber nicht: Rechtsaußen Nadav Cohen (23) stand bei seinem Abschluss schon im Kreis.

Auszeit Dresden, fünf Sekunden auf der Uhr. Für den Geniestreich sorgte Torhüter Marino Mallwitz (29), der mit seinem Pass über das gesamte Feld Sebastian Greß (31) fand. Ballannahme mit links, Gegner abgeschüttelt, Wurf mit rechts - 31:30.

Der Rest war Jubel und Party.