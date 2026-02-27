HC Elbflorenz: Was Neuzugang Lauro Pichiri verspricht und wie man mit ihm plant

Dresden - Mittwochabend Zweitliga-Aufstiegskampf , Donnerstagabend Champions League. Für Lauro Pichiri (21) tun sich in kürzester Zeit zwei unterschiedliche Welten auf. Der Neuzugang des HC Elbflorenz , der dank Zweitspielrecht von den Füchsen Berlin kam, soll das entscheidende Puzzleteil im Aufstiegskampf sein.

Defensiv arbeitete Neuzugang Lauro Pichiri (21, 2.v.r.) gegen Hagen schon richtig stabil. © Lutz Hentschel

"Auf jeden Fall. Das kann nur gut werden", sagte der 2,05-Meter-Hüne nach seinen ersten Minuten gegen Eintracht Hagen. "Ich will natürlich auch Anteil daran haben und eine wichtige Rolle übernehmen, wo Timo Löser (26) jetzt erst einmal fehlt."

Beim 27:24-Erfolg des Tabellendritten bekam Pichiri seine ersten Minuten, hatte zwei Würfe aus dem Rückraum - einer in die 2., der andere in die 3. Etage.

"Ich weiß nicht, was da war. Am Ende sind die mir irgendwie weggerutscht", gab der 21-Jährige zu. "Ich glaube, mit der Abwehr kann ich so weit zufrieden sein. Darauf muss ich am Ende aufbauen. Der Rest kommt noch alles, wenn die Absprachen stimmen. Wenn ich dann wieder reinkomme, dann glaube ich, wird das noch gut."

Eine Trainingseinheit hatte der Rückraum links zuvor mit seinen neuen Kollegen. Und das versprach der Neue den Dresdner Fans: "Da kommt noch ein bisschen was."

Im Eins-gegen-eins habe er seine Stärken, sagte Pichiri. "Da kann ich noch zeigen, was ich da auch kann. Also, dass ich nicht nur ballern kann - was heute zwar nicht so gut lief, aber was in Zukunft natürlich besser sein wird!"