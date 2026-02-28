HC Elbflorenz reist ausgeruht und beflügelt nach Lübeck

Dresden - Balingen-Weilstetten schon wieder am Samstag, Bietigheim am Sonntag: Die Konkurrenz muss bereits am Wochenende erneut ran, der HC Elbflorenz darf sich einen Tag länger erholen. Für die Tiger geht's erst am Montag (19.30 Uhr) in Lübeck wieder aufs Parkett.

HCE-Coach André Haber (39) kann seine Mannschaft etwas länger als die Konkurrenz aufs nächste Spiel vorbereiten. © Lutz Hentschel

"Ich muss sagen, das hilft in der Vorbereitung. Sonntag wäre aber auch okay gewesen. Das ist Englische Woche, das ist für alle gleich. Solange wir nicht zu acht nur spielen müssen, ist alles okay", erklärt HCE-Coach André Haber (39).

Viel wird in Sachen Training das Wochenende trotzdem nicht passieren. Vor allem Regeneration und Kraft sind angesagt.

Der Sieg vom Mittwoch gegen Hagen hat ordentlich Körner gekostet - aber auch viel Selbstvertrauen gegeben.