Aufstiegschance beim HCE "so groß wie noch nie zuvor"

Dresden - "Potsdam war wichtig, Hagen war wichtig", blickte André Haber (39) auf die ersten beiden Saisonsiege des HC Elbflorenz zurück, die sein Team jeweils mit Treffern in den letzten Sekunden für sich entschied: "Jedes Spiel war wichtig, aber die zwei waren elementar."

André Haber (39, M.) will mit seinen Jungs in der Rückrunde genau da weitermachen, wo sie aufgehört haben: den ersten Platz verteidigen. © Lutz Hentschel

Denn was danach folgte, ist klar: weitere 13 Spiele ohne Niederlage, elf davon gewonnen. Tabellenführer mit 28:6 Punkten. Zuvor gab es für die Dresdner nie mehr als 20 Zähler, Platz fünf war das beste Hinrundenergebnis.

"Ich habe für drei Jahre unterschrieben und gesagt, dass das Projekt mich total reizt und dass ich die Chance sehe, mit Dresden um den Bundesliga-Aufstieg zu kämpfen", sagte Haber: "Jetzt ist die Chance so groß wie noch nie zuvor in meiner Amtszeit."



Zu einem Aufstiegsversprechen lässt sich der 39-Jährige aber nicht leichtsinnig hinreißen, aus gutem Grund.