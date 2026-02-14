Herzschlag-Finale: HC Elbflorenz verliert Geburtstags-Krimi

Dresden - Gekämpft bis zur letzten Sekunde und zumindest vom Punktgewinn geträumt. Der Pass von Anton Preußner an den Kreis landete aber nicht bei Oliver Seidler - die Chance zum Ausgleich mit der Schlusssirene war vertan. Stattdessen gab es für den HC Elbflorenz zum 20. Vereinsgeburtstag eine 27:28 (13:16)-Niederlage gegen die HBW Balingen-Weilstetten.

Der Pass von Anton Preußner (M., 21) in der letzten Sekunde fand nicht sein Ziel. © Matthias Rietschel

"Das war ein Spiel mit unfassbarer Intensität, das in beide Richtungen kippen kann", brachte es Gäste-Coach Matthias Flohr in der Pressekonferenz auf den Punkt.

Sein Team wollte durch Zweikämpfhärte die Party crashen. Fünfmal musste allein im ersten Durchgang einer der Gäste für zwei Minuten auf die Strafbank, am Spielende waren es sogar neun Zeitstrafen.

Seine Wirkung erzielte das forsche Reingehen aber gerade im letzten Drittel des ersten Abschnitts, in denen die Dresdner nur drei Tore warfen.



Weil Marino Mallwitz dazu für mehr als eine Viertelstunde kein Körperteil an die Abschlüsse der Baden-Württemberger bekam, ging es folgerichtig mit minus drei zum Pausentee.