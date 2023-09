Ein heißer Abend! HC Elbflorenz besiegt Potsdam

Dresden - Was für ein heißer Abend! Der HC Elbflorenz hat seine Montagspremiere gegen den 1. VfL Potsdam gewonnen. Nach anfänglichen Problemen hieß es vor 1324 Zuschauern am Ende 33:27 (17:12). Nach dem Sieg in Hüttenberg zum Auftakt ein perfekter Saisonstart!