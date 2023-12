Bestes Heimteam der Liga: HC Elbflorenz will den neunten Sieg feiern!

Dresden - Der TV Hüttenberg ist neben dem EHV Aue die Mannschaft, die der HC Elbflorenz in der Fremde bezwingen konnte. Das war gleich am 1. Spieltag mit 30:26. Am heutigen Freitag kommen die Hessen zum Rückspiel. Und in eigener Halle führt Dresden die separate Tabelle an.