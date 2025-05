HCE heiß auf Endspurt! "Wollen alles gewinnen"

Ivar Stavast (27) hat ein klares Ziel: Gegen Minden den achten Heimsieg feiern und Spielverderber im Aufstiegsrennen werden. © Lutz Hentschel

Denn die Dankerser befinden sich dort, wo die Dresdner gern wären - mitten im Aufstiegskampf. Ihre komfortable Situation auf Rang zwei haben die Gäste in den vergangenen Wochen durch drei Niederlagen aus vier Spielen verschenkt.

"Sie kommen nicht mit einer breiten Brust und ich weiß, was für einen Stress sie haben", ist sich der Niederländer deshalb sicher: "Sie müssen."

Nachdem die Mindener lange die Gejagten waren, befinden sie sich nun in der Verfolgerrolle hinter Hüttenberg. So viel Druck herrscht in Elbflorenz nicht mehr, den Anspruch stellt das Team deswegen an sich selbst.

"Wir haben uns geschworen, bis zum Ende der Saison voll durchzuziehen", erklärte der Ex-Mindener Doruk Pehlivan (26): "Wir wollen alles gewinnen."