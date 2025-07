Champions-League-Sieger wartet auf den HCE: "Gegen Magdeburg ist schon geil"

Halle - "Vorstellen kann ich's mir noch nicht", sagte Oliver Seidler (26) angesprochen auf das Testspiel am Freitag gegen den SC Magdeburg zum Vorbereitungsstart. Für ihn und seine Kollegen wird der Vergleich mit dem Champions-League-Sieger der erste Härtetest nach etwas mehr als einer Woche Training.

Für Oliver Seidler (26) geht am Freitag ein kleiner Traum in Erfüllung. Es geht im Test gegen den SC Magdeburg. © Lutz Hentschel

Die ersten Einheiten haben die Handballer des HC Elbflorenz in den Beinen. Die Handball-typischen Abläufe kommen wieder.

"Nach einem Tag hatte ich überall Wehwehchen", gestand Seidler: "Der Hallenboden und auch Bewegungen, die du jetzt halt fünf Wochen nicht gemacht hast", seien die Ursache.

Die Vorfreude auf das Duell mit der besten Vereinshandball-Mannschaft überstrahlt das aber. "Das ist ein Highlight-Spiel, auch wenn ich nicht weiß, mit welcher Intention Magdeburg in so ein Spiel geht", so der 27-Jährige.

Die Vorzeichen bei den Sachsen-Anhaltinern sind andere, erst am Donnerstag sind sie mit der Leistungsdiagnostik in ihre Vorbereitung gestartet. Trotzdem kein Grund, worunter das Interesse an diesem Testspiel im Vorfeld gelitten hätte.

Die 1200 Tickets für das Spiel in der Halle der Halle-Neustadt Wildcats ist bereits ausverkauft. "Ich denke, dass 1100 wegen Magdeburg kommen", vermutet Seidler.