Coach Haber mit dem Kader zufrieden, aber HCE zieht Lehren aus der Vorsaison

Dresden - Noch steht der HC Elbflorenz am Anfang seiner Vorbereitung auf die kommende Zweitliga-Saison. Coach André Haber (39) gab dennoch schon einen Einblick, was er sich mit seinem Team in den kommenden Wochen vornimmt, was im Vergleich zu seinen ersten beiden Jahren in Dresden anders läuft und was ihn bereits zum jetzigen Zeitpunkt positiv stimmt.