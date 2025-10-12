HCE im Erfolgsrausch: "Lässt uns hungrig bleiben!"
Dresden - Der HC Elbflorenz ist aktuell im absoluten Erfolgsrausch! Nach vier Ligasiegen in Serie will die Mannschaft von Trainer André Haber (39) am Sonntag beim HSC 2000 Coburg nachlegen.
"Das fühlt sich sehr gut an und lässt uns hungrig bleiben!", sagt Haber über die aktuelle Erfolgsserie. Sechs Spieltage sind vorbei, und schon jetzt zeigt sich, wie brutal eng es in dieser Saison zugeht. "Fast jede Mannschaft hat schon einmal verloren."
Sinnbildlich für die Liga ist der nächste Gegner. "Coburg ist eine stabile Mannschaft, die den Kader größtenteils zusammengehalten hat. Da weiß man, was kommt." Für den HCE-Trainer ist der HSC ein Team, das "immer für das obere Drittel steht".
Trotzdem reist Dresden mit breiter Brust nach Franken. "Coburg hat Spielstärke und Erfahrung, aber wir wollen hinfahren, um zu gewinnen."
Haber weiß genau, worauf es ankommen wird: "Wir müssen gegen ihre robuste Abwehr gute Lösungen finden und ihre Stärken wegverteidigen. Das ist nicht ganz einfach, aber wir haben uns einen Plan zurechtgelegt."
Im Training war unter der Woche nicht alles ideal. "Wir hatten ein paar kranke Spieler, aber nichts Schlimmes. Der Trainingsbetrieb war etwas eingeschränkt. Zum Glück haben wir ein Perspektivteam, das dann mittrainieren kann." Trotzdem ist der Coach optimistisch: "Ich gehe davon aus, dass wir viele bis Sonntag zurückbekommen."
Dann kommt es zum heißen Duell gegen die Coburger. Anwurf ist 17 Uhr.
Titelfoto: Lutz Hentschel