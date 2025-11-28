Tiger stutzen Eagles die Flügel: HCE mit nächstem Kantersieg

Krefeld - Der HC Elbflorenz ist weiter nicht zu bremsen! In Krefeld stutzten die Tiger den heimischen Eagles beim 43:27-Auswärtssieg (23:12) gehörig die Flügel - und blieben auch im elften Ligaspiel in Folge ungeschlagen.

HCE-Kapitän Sebastian Greß führte sein Team in Krefeld zum zehnten Saisonsieg.(Archivbild) © Lutz Hentschel

Von der schlechten Nachricht, dass mit Marino Mallwitz der sichere Rückhalt der Dresdner nicht mit in die Krefelder Glockenspitzhalle reiste, ließen sich die Tiger nicht beirren.

Denn die aggressive und gute HCE-Defensive machte es seinem Vertreter Robin Cantegrel leicht, der zwölf Bälle parierte.

Aus dem eigenen Rhythmus ließen sich die Elbestädter auch nicht durch die offensive Deckung des Aufsteigers bringen, der teilweise an der Mittellinie attackierte.

Die Idee ging aber gar nicht auf, weil die Jungs von André Haber clever und mit dem nötigen Tempo in Richtung Tor der Nordrhein-Westfalen zogen.