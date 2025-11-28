Tiger stutzen Eagles die Flügel: HCE mit nächstem Kantersieg
Krefeld - Der HC Elbflorenz ist weiter nicht zu bremsen! In Krefeld stutzten die Tiger den heimischen Eagles beim 43:27-Auswärtssieg (23:12) gehörig die Flügel - und blieben auch im elften Ligaspiel in Folge ungeschlagen.
Von der schlechten Nachricht, dass mit Marino Mallwitz der sichere Rückhalt der Dresdner nicht mit in die Krefelder Glockenspitzhalle reiste, ließen sich die Tiger nicht beirren.
Denn die aggressive und gute HCE-Defensive machte es seinem Vertreter Robin Cantegrel leicht, der zwölf Bälle parierte.
Aus dem eigenen Rhythmus ließen sich die Elbestädter auch nicht durch die offensive Deckung des Aufsteigers bringen, der teilweise an der Mittellinie attackierte.
Die Idee ging aber gar nicht auf, weil die Jungs von André Haber clever und mit dem nötigen Tempo in Richtung Tor der Nordrhein-Westfalen zogen.
HC Elbflorenz bis mindestens Samstagabend Tabellenführer
Anton Preußner fand mit seiner Explosivität immer wieder die Lücke in der Abwehrreihe. Mit seinem sechsten Treffer stellte er noch vor Pause auf 22:12 (28. Minute) und brachte die Tiger komfortabel in Führung.
Der 20-Jährige brachte sein Team nicht vorentscheidend in Front, sondern warf seine Farben auch in Richtung Tabellenführung.
Denn durch den Sieg, der auch im zweiten Abschnitt nie in Gefahr geriet, sprang der HCE zumindest mal bis Samstagabend auf den Platz an der Sonne - nach dem erneuten Kantersieg auch absolut verdient.
"Es war sehr kämpferisch. Wenn Krefeld mit einer Manndeckung anfängt, ist das fast klar. Wir haben es aber ganz gut gemacht und uns schon bis zur Halbzeit ein gutes Polster erspielt", sagte HCE-Kapitän Sebastian Greß nach dem Erfolg am DYN-Mikro.
Titelfoto: Lutz Hentschel