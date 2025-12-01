Nach Sieg in Krefeld: Coach Haber springt mit HCE auf Rang zwei
Dresden - Mit dem 43:27-Kantersieg in Krefeld schnupperte der HC Elbflorenz für fast 24 Stunden Spitzenreiter-Luft. Er steht aber nach dem Ende des Spieltages durch die Niederlage von Balingen in Dormagen auf dem zweiten Aufstiegsplatz!
Mittlerweile hat Dresden die beste Offensive der zweiten Liga. André Haber (39) erklärt, weshalb sein Team in 13 Spielen schon 450 Tore erzielt hat. Denn die offensive Deckung des Aufsteigers überraschte auch den HCE-Coach.
"Aber wir haben gute Lösungen gefunden und hatten eine Wahnsinns-Intensität", kommentierte der 39-Jährige den ersten Durchgang: "Das hat mir sehr imponiert."
Trotz der erneuten Gala-Vorstellung fand der Coach nicht ausschließlich lobende Worte: "Zu Beginn der zweiten Hälfte hatten wir ein paar Situationen, wo wir den Ball nicht gut behandelt haben."
Aber auch von den fünf technischen Fehlern im zweiten Abschnitt innerhalb von 15 Minuten ließen sich die Tiger nicht aus dem Konzept bringen. "Dieses Durchziehen und dieses bis zum Ende - das muss der Weg sein für uns", gibt Haber die Richtung vor.
Die Tatsache, dass diese Leistung mit der vorübergehenden Tabellenführung belohnt wurde, interessierte den gebürtigen Meraner aber nur am Rande: "Wir haben unsere Aufgabe fürs Wochenende gemacht und schauen, was die anderen machen. Wir wissen, es ist eine Momentaufnahme und vor allen Dingen ist es noch ewig lang zu gehen in der Saison."
Den ersten Platz holte sich Bietigheim mit einem 30:27 im Spitzenspiel gegen Hagen zurück.
Titelfoto: Lutz Hentschel