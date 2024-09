HC Elbflorenz im Pech: Drei Verletzte nach nur zwei Spieltagen!

Doruk Pehlivan (26, l.) und Oliver Seidler (25, r.) stoppen hier gemeinsam Ludwigshafens Magnus Grupe (19). Pehlivan musste in der ersten Halbzeit verletzt vom Feld, Seidler am Ende nach Roter Karte. © IMAGO/Herrmann Agenturfotografie

Doch schon nach dem Pokalerfolg in Konstanz begann die Misere. Neuzugang Timo Stoyke (22) verletzte sich im Training an der rechten Hand.



Zum Punktspielauftakt in Dessau erwischte es dann Ivar Stavast (26). Der holländische Nationalspieler zog sich eine Bänderverletzung im Sprunggelenk zu, fällt damit ebenfalls mehrere Wochen aus.

Stark in Form präsentierte sich am Mittwochabend Doruk Pehlivan (26). Der Dresdner Rückraum-Riese erzielte in Ludwigshafen fünf Treffer, schied aber schon in der ersten Halbzeit aus, als er in der Abwehr den Ellenbogen eines Gegenspielers ins Gesicht bekam.

Mit einem tiefen Cut musste er von Göde umgehend ins Krankenhaus gebracht werden, wo die Wunde an der Oberlippe genäht wurde.