HCE jetzt auch im Zuschauerranking Spitze! Vor Weihnachten erstmals volles Haus

Dresden - Coach André Haber (39) predigt es regelmäßig. Und wer im Umfeld des HC Elbflorenz unterwegs ist, der weiß es sowieso längst: Heimspiele sind dem Zweitligisten heilig. Umso besser, dass das mittlerweile auch die Dresdner so sehen.

Am Sonntag wollen die Tiger zum ersten Mal in dieser Saison mit einer vollen BallsportARENA feiern. © Matthias Rietschel

"Super, dass die Kulisse gepasst hat", freute sich Kapitän Sebastian Greß (30) schon nach dem Heimsieg über Hüttenberg. Da feuerten 2498 Zuschauer den 30-Jährigen an und stellten einen Saisonrekord für den HCE in der Liga auf.

"Das haben wir uns aber in den vergangenen Monaten auch verdient, glaube ich", so der Rückraumspieler.

Diese Rekordmarke wird jetzt noch mal getoppt. Denn das letzte Heimspiel des Jahres gegen den TV Großwallstadt am Sonntag (17 Uhr) ist schon seit einer Woche ausverkauft.

Gerade zu Saisonbeginn sah das aber noch ganz anders aus: Da kamen nur ungefähr 1500 Zuschauer. Auf der Platte gaben die Tiger Vollgas, sorgten für Spektakel und waren noch dazu erfolgreich - eine Mischung, die mehr Menschen in die BallsportARENA lockte.