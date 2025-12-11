HCE verpasst Sprung an die Tabellenspitze! Ungeschlagen-Serie hält trotzdem an

Dormagen - Die gute Nachricht aus Dresdner Sicht: Die Ungeschlagen-Serie bleibt auch nach dem 15. Spieltag bestehen. Die schlechte: Die Heimreise aus Dormagen muss der HC Elbflorenz nach einem spannenden und nervenaufreibenden 34:34 (14:17) mit einem Zähler antreten - und ohne Tabellenführung.

Ivar Stavast besorgte die 34:33-Führung - für den Sieg reichte es trotzdem nicht. © Mathias M. Lehmann

Dreißig Sekunden vor dem Ende stellte Ivar Stavast zwar auf 34:33 und sicherte immerhin die Serie, die nun schon 13 Partien anhält. Doch Dormagen konterte mit der Schlusssirene. Den Distanzwurf von Finn Schroven parierte Marino Mallwitz, im Nachfassen glich Kai Kriescher aber doch zur verdienten Punkteteilung für das Werksteam aus.

"Wir wussten, dass Dormagen eklig ist. Wir wussten, was auf uns zukommt", sagte Oliver Seidler nach dem Spiel am DYN-Mikro. Zuvor erwischte sein Team einen schwachen Start ins Spiel. In eigenem Ballbesitz agierte der Tabellenzweite zu fahrig, die technischen Fehler häuften sich.

Die Nordrhein-Westfalen schickten mit Ball einen siebten Feldspieler auf die Platte und stellten die in den abgelaufenen Wochen starke sächsische Abwehr vor Probleme. Der Pausenrückstand war folgerichtig.

"Ruhe bewahren. Aber jetzt brauchen wir unsere Phase", forderte André Haber in seiner Auszeit (39.) im zweiten Abschnitt. Und das Momentum krallten sich seine Tiger. Einen 7:2-Lauf später erzielte Seidler den Treffer zum 25:24 (45.) - die erste HCE-Führung in dieser Partie.