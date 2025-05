HC Elbflorenz kämpft gegen Coburg um das letzte verbleibende Saisonziel

Dresden - Das letzte verbleibende Saisonziel des HC Elbflorenz: Platz fünf in der Tabelle verteidigen. Am Freitag kann Dresden dem Vorhaben einen großen Schritt näher kommen. 19 Uhr ist in der BallsportArena Anwurf gegen den HSC Coburg, einen Platz und einen Punkt schlechter als die Tiger.