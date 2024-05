Der Saisonendspurt beginnt: HC Elbflorenz muss in Nordhorn ran!

Dresden - Die 2. Bundesliga und der HC Elbflorenz biegen nach der Länderspielpause auf die Zielgerade ein. Im drittletzten Saisonspiel treten die Dresdner Handballer am Freitagabend bei der HSG Nordhorn-Lingen an.

Kann Trainer André Haber (37) zum Saisonabschluss noch drei Siege seines HCE beklatschen? © Lutz Hentschel

Julian Possehl (31), der vor seinem Wechsel nach Elbflorenz fünf Jahre das Trikot der HSG getragen hat, weiß, was auf seine Mannschaft zukommt: "Wir müssen einen kühlen Kopf bewahren. Die Nordhorner Truppe heizt in der Halle immer schön ein."

HCE-Coach André Haber (37) weiß: "Unser Kontrahent wollte in dieser Saison den Aufstieg schaffen, liegt hinter den Erwartungen zurück. Aber der Kader hat Qualität."

Mit welchem Ziel geht das Haber-Team in die letzten Saisonspiele? "Wir wollen alle drei Spiele gewinnen und die Saison so gut wie möglich abschließen. Dann könnten wir am Ende sogar noch Vierter werden", sagt der Elbflorenz-Trainer.

Ob der HCE die Reise nach Nordhorn in Bestbesetzung antreten kann, war am Mittwoch noch offen. Bei zwei Spielern gab es noch ein Fragezeichen.

In der Länderspielpause waren vier Dresdner im Einsatz. Ivar Stavast (26) verlor mit den Niederlanden in Griechenland 27:31, gewann das Rückspiel in Eindhoven aber mit 31:25, womit sich die Holländer für die WM Anfang 2025 qualifizierten.