HC Elbflorenz nach Pleite gefragt: "Wir brauchen einen guten Plan!"

Dresden - Wie hat der HC Elbflorenz die erste Saisonniederlage verdaut? Acht Tage nach dem 30:36 bei Bundesliga-Absteiger ASV Hamm-Westfalen wollen die Männer von Chefcoach Andre Haber (37) am Sonntag daheim beweisen, dass sie es besser können und gegen TuSEM Essen auf die Siegerstraße zurückkehren.

Sein bisher einziges Heimspiel in der neuen Saison gewann der HCE mit 33:27 gegen Potsdam. Hier zieht Jonas Thümmler (30, v.r.) ab. © Matthias Rietschel

"Wir haben die Niederlage ausgewertet. Es gab keinen Grund, so zögerlich in das Spiel reinzugehen", sprach Haber noch einmal den katastrophalen Auftakt an (2:10 nach 13 Minuten).

Torhüter Marino Mallwitz (27) unterstreicht: "Wir kamen in Hamm nicht ins Tempo. Wir müssen mental von Beginn an da sein, dürfen es nicht schleifen lassen. Aber wir haben das ausgewertet und müssen das Spiel bei Seite schieben. Der Fokus liegt auf uns."

Wie der HCE, so hat auch TuSEM 4:2 Punkte auf dem Konto. Die junge Essener Mannschaft zeigt sich stark in der Abwehr, kassierte zuletzt bei ihren beiden Siegen jeweils nur 23 Gegentreffer.

"Wir brauchen einen guten Plan, werden aber nicht riesig unser System verändern", betont Haber. "Ich habe nach unserer intensiven und zielorientierten Trainingsarbeit ein gutes Gefühl. Die Mannschaft ist bereit, eine bessere Leistung als in Hamm zu zeigen."