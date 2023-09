Katastrophenstart in Hamm! HCE kassiert die erste Niederlage

Hamm - Der HC Elbflorenz hat in der neuen Zweitliga-Saison die erste Niederlage kassiert. Nach zwei Siegen zum Auftakt wurde bei Bundesliga-Absteiger ASV Hamm-Westfalen vor 1650 Zuschauern mit 30:36 verloren.

Spitzenspiel Erster gegen Vierter hieß es von der Papierform her. Doch die Gäste präsentierten sich zu Beginn unterirdisch.

Hamm verteidigte immer wieder gut, wie hier gegen Sebastian Gress (28). © Mathias M. Lehmann

Erst nach dem 4:11, dem dritten Treffer von Mindaugas Dumcius, kamen die Dresdner in Fahrt. Mit sechs Toren in Folge verkürzte das Haber-Team auf 9:11.

Jetzt wurden die Fehler der Gastgeber bestraft. Marino Mallwitz parierte in dieser Phase einen Siebenmeter. Dumcius traf zum 15:17-Pausenstand.

Doch nach dem Seitenwechsel konnte der HCE nicht mehr an seine Aufholjagd anknüpfen. Der Rückstand wuchs mit dem Treffer des Ex-Dresdners Philip Jungemann wieder auf minus fünf an - 17:22. In der 52. Minute flog Possehl mit der dritten Zeitstrafe vom Feld - das hatte sich angekündigt.

Als die ASV-Fans in der Schlussphase "Spitzenreiter! Spitzenreiter!" skandierten, kassierte Elbflorenz den 36. Gegentreffer zum Endstand.

Erfolgreichste Werfer bei den Gästen waren Ivar Stavast und Mindaugas Dumcius mit 9 bzw. 6 Toren.