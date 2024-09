HCE-Neuzugang hat "schwierigstes Spiel der Saison" schon hinter sich!

Marino Mallwitz (27) ballte nach einer Parade jubelnd die Faust. © Michael Taeger/Jan Huebner

"Das war noch ein Test im wahrsten Sinne des Wortes, da haben wir viel probiert in der Deckung", sagt Marino Mallwitz (27).

Der Torhüter glänzte am Samstag mit 13 Paraden, darunter mit zwei gehaltenen Siebenmetern. "In der ersten Halbzeit haben wir vorn nicht das beste Spiel gezeigt, deshalb musste hinten was passieren."

Nach der Pause legten die Dresdner im Angriff zu, zeigten sich insbesondere in der Schlussphase cool und clever, als sie von 23:23 auf 29:26 (60.) davonzogen.

Einen großen Anteil daran hatte Timo Löser (24), der beste Feldtorschütze der vergangenen Zweitligasaison, der im Sommer von Dessau nach Dresden gewechselt war.

Er erzielte insgesamt vier Treffer an seiner alten Wirkungsstätte, darunter die Tore zum 26:24 und zum 29:26.