Mega-Serie in Aussicht! HC Elbflorenz genau da, "wo wir sein wollen"

Es gibt nur ein Ziel! HC Elbflorenz muss dafür Hagen aus dem Weg räumen.

Von Jens Maßlich

Dresden - Wie sich die Dinge doch gleichen - oder etwa nicht? Erst zwei Niederlagen, dann ein Sieg - die gleiche Bilanz wie zum Start der Hinrunde. Der HC Elbflorenz scheint die erste Saisonhälfte zu kopieren, Coach André Haber (39) sieht aber Punkte, die nicht dafür sprechen. Trotzdem muss das der Konkurrenz Sorgen machen, vor allem wenn heute Abend (19 Uhr) VfL Eintracht Hagen bezwungen wird.

93 Tore in 19 Spielen: Dresdens drittbester Werfer Timo Löser (26, r.) wird noch eine Weile fehlen. © Lutz Hentschel Im Hinspiel gab's für die Tiger in Nordrhein-Westfalen einen knappen 37:36-Erfolg - das zweite von 15 unbezwungenen Ligaspielen hintereinander. Logisch, dass der HCE so ein Ergebnis direkt wieder nehmen würde. "André wäre aufgrund der vielen Gegentore vielleicht nicht ganz so happy. Wenn wir aber das gleiche Ergebnis einfahren, wären wir definitiv glücklich", befand Julius Dierberg (33), der im Hinspiel sieben Tore machte. Haber erwiderte: "Kaufe ich sofort!" HC Elbflorenz Im dritten Anlauf: HC Elbflorenz feiert ersten Sieg in der Rückrunde Denn dann spricht mal so einiges dafür, dass die Rückrunde eine Kopie der Hinserie werden könnte. "Wir können uns ja nicht dagegen wehren. Jeder, der uns anspricht, hat das gerade auf den Lippen. Aber wir sind besser gestartet", erklärt jedoch Haber.

Personell könnte es beim HC Elbflorenz Veränderungen geben