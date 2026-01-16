Zwei Testspiele, Trainingslager zu Hause: HCE startet Mission Bundesliga

Dresden - Mit zwei Trainingseinheiten stieg der HC Elbflorenz am Donnerstag in die Vorbereitung auf die Rückrunde ein. Nachmittags ging es in die Halle. Früh schwitzten die Tiger beim Athletiktraining. Auch, um ihre Form nachzuweisen.

Donnerstag starteten Kapitän Sebastian Greß (30) & Co. in die Vorbereitung auf die Rückrunde. © Lutz Hentschel

"Das passt schon", versicherte HCE-Coach André Haber (39) bereits im Vorfeld der Leistungstests. Auch in dem Wissen, was seine Jungs in der Hinrunde ablieferten: "Wir haben die Anzahl unserer Angriffe pro Spiel um sieben gesteigert im Vergleich zur letzten Saison."

Ein Zeichen für das starke Fitnesslevel der Sachsen, was sich auch in einem Fakt widerspiegelt - 603 geworfene Tore in 17 Spielen, über 35 im Schnitt, sind absoluter Liga-Topwert.

Aber: "Jetzt ist die Zeit für Re-Start", so Haber.

Denn das Auftaktprogramm hat es direkt richtig in sich. Am 8. Februar zum Start in die Rückrunde gastieren die Elbestädter im absoluten Spitzenspiel bei der zweitplatzierten SG BBM Bietigheim.

Eine Woche später kommt der Dritte HBW Balingen-Weilstetten in die BallsportArena und will zum großen Party-Crasher werden. Denn am 14. Februar feiert der HC Elbflorenz 20-jähriges Vereinsjubiläum. Dass bei der runden Fete der Rahmen passt, dafür schuften die Tiger jetzt.