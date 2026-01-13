HCE stellt Weichen Richtung Bundesliga und verpflichtet diesen Nachwuchs-Star

Dresden - Der HC Elbflorenz setzt seine Signale in Richtung Bundesliga: Dresden verstärkt sich zur Saison 2026/27 mit einem international erfahrenen Nachwuchsspieler: Dominik Skopar (19) wechselt im Sommer 2026 nach Dresden und unterschreibt einen Vertrag bis 2029 beim Zweitligisten.

So soll Dominik Skopar (19, r.) ab Sommer für den HC Elbflorenz jubeln. Ab Donnerstag ist er erst einmal für Tschechien im EM-Einsatz. © IMAGO/ABACAPRESS

Der 19-jährige Linkshänder ist auf Rechtsaußen beheimatet und gilt als pfeilschneller sowie treffsicherer Außenspieler. Ausgebildet bei Talent Plzen, machte Skopar bereits früh auf internationaler Bühne auf sich aufmerksam. Bei der Weltmeisterschaft 2025 erzielte er neun Treffer für die tschechische Auswahl. Aktuell gehört er zum Kader der Tschechen bei der Handball-EM.

"Für mich war es wichtig, mir ein möglichst genaues Bild vom Verein und seinem Umfeld zu machen. Die Gespräche waren sehr offen und vertrauensvoll, und ich habe schnell gemerkt, dass hier sehr strukturiert und ambitioniert gearbeitet wird", sagt Skopar zu seinem Wechsel.

"Besonders der Austausch mit Marek Vanco hat mir dabei sehr geholfen. Er hat mir viele ehrliche Einblicke gegeben. Ich freue mich sehr auf die Fans in Dresden und darauf, künftig für ein Team aufzulaufen und hohe sportliche Ansprüche hat."