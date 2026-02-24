Angeschlagene Beute für die HCE-Tiger: Wütendes Hagen zu Gast!

Dresden - Regelwidrige Tore? Davon kann auch der HC Elbflorenz ein Lied singen! Der HCE verzichtete im März 2025 nach dem Skandaltreffer von VfL Lübeck-Schwartau auf einen Einspruch. Der nächste Gegner, VfL Eintracht Hagen, nach dem Remis gegen Ferndorf (32:32) jetzt aber nicht.

Julius Dierberg (33) will ein volles Haus in Wallung bringen. © IMAGO/Björn Reinhardt

Bei der Partie vom Wochenende tauchte ein Pfostentreffer von Ferndorf als Ausgleich zum 23:23 auf dem Spielberichtsbogen auf, die Nordrhein-Westfalen fühlen sich betrogen - ein Wiederholungsspiel gilt als wahrscheinlich.

Interessiert am Mittwoch (19 Uhr) aber alles nicht, sagt André Haber (39). "Wenn das Spiel noch mal wiederholt wird, dann findet es in Hagen statt. Die Jungs müssen nicht durch die halbe Republik fahren, so wie das bei uns gegen Lübeck-Schwartau der Fall gewesen wäre. Und ich glaube, dass man das als Spieler sehr schnell abhakt, weil dort ja schon sehr viel Klarheit vorliegt", macht der HCE-Coach klar.

Aber: "Ob Phantom-Tor oder nicht, ich habe aber nur ein Spiel zwischen Hagen und Ferndorf gesehen, was absolut auf Augenhöhe war."

Bedeutet, Hagen ist - gerade in eigener Halle - schlagbar. Dafür braucht es aber auch jede Menge Unterstützung in der BallsportArena. Noch ist die Partie Dritter gegen Sechster nämlich nicht ausverkauft.