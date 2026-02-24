Angeschlagene Beute für die HCE-Tiger: Wütendes Hagen zu Gast!
Dresden - Regelwidrige Tore? Davon kann auch der HC Elbflorenz ein Lied singen! Der HCE verzichtete im März 2025 nach dem Skandaltreffer von VfL Lübeck-Schwartau auf einen Einspruch. Der nächste Gegner, VfL Eintracht Hagen, nach dem Remis gegen Ferndorf (32:32) jetzt aber nicht.
Bei der Partie vom Wochenende tauchte ein Pfostentreffer von Ferndorf als Ausgleich zum 23:23 auf dem Spielberichtsbogen auf, die Nordrhein-Westfalen fühlen sich betrogen - ein Wiederholungsspiel gilt als wahrscheinlich.
Interessiert am Mittwoch (19 Uhr) aber alles nicht, sagt André Haber (39). "Wenn das Spiel noch mal wiederholt wird, dann findet es in Hagen statt. Die Jungs müssen nicht durch die halbe Republik fahren, so wie das bei uns gegen Lübeck-Schwartau der Fall gewesen wäre. Und ich glaube, dass man das als Spieler sehr schnell abhakt, weil dort ja schon sehr viel Klarheit vorliegt", macht der HCE-Coach klar.
Aber: "Ob Phantom-Tor oder nicht, ich habe aber nur ein Spiel zwischen Hagen und Ferndorf gesehen, was absolut auf Augenhöhe war."
Bedeutet, Hagen ist - gerade in eigener Halle - schlagbar. Dafür braucht es aber auch jede Menge Unterstützung in der BallsportArena. Noch ist die Partie Dritter gegen Sechster nämlich nicht ausverkauft.
Mit Unterstützung der Fans: Der HC Elbflorenz will wieder auf einen Aufstiegsrang
Julius Dierberg (33): "Dass in Potsdam so viele Fans mit waren, das pusht unglaublich. Du willst einfach auch für sie gewinnen!"
Immerhin kann man mit zwei Punkten den Verfolger auf Abstand halten. Spielt die Konkurrenz mit, dann ist für Elbflorenz auch einer der beiden Aufstiegsränge wieder drin. Der Sieg beim Vierten Potsdam hat das zumindest klar unterstrichen.
"Es gibt halt kaum eine Liga, die so eng ist, wo jeder Platz hart umkämpft ist und wo der Tabellenerste sich so unsicher sein muss, ob er gegen den Tabellenletzten gewinnt oder nicht", so Haber.
Der 39-Jährige macht klar: "Mir ist bewusst, dass das ganze Ding hier 34 Spieltage dauert. Wenn eine Mannschaft fünf Punkte weg ist, sagt das 13 Spieltage vor Schluss nichts. Im Umkehrschluss ist es aber ein gutes Gefühl, dass uns Hagen nicht überholen kann."
Titelfoto: IMAGO/Björn Reinhardt