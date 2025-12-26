Weihnachten, Ostderby, Urlaub, EM: So verbringt HCE-Niederländer Stavast die besinnlichste Zeit im Jahr

Dresden - "Was so traditionell ist, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht", gesteht Ivar Stavast (27) über die Weihnachtsrituale in seinem Heimatland. "Vielleicht bin ich nicht so der super Niederländer", lacht der Spieler des HC Elbflorenz .

Für Ivar Stavast (27, r.) haben die Weihnachtsfeiertage nur wenig mit Erholung zu tun. © Lutz Hentschel

"Manche essen Kaninchen. Wir waren da mit der Familie immer ganz einfach unterwegs, haben Raclette gemacht oder auch mal ein Buffet mit kleinen Tapas-Gerichten. Aber ich glaube, dass wir da schon ziemlich weit kommen", so Stavast.

Dieses Weihnachten sieht beim Rechtshänder aber anders aus. Denn Heiligabend, dem einzig trainingsfreien Tag seines Teams, verbrachte er in Dresden mit "super lieben und schönen" Freunden. Nach den Feiertagen geht es noch in einen Kurzurlaub. "Neujahr feiere ich dann mit meiner Familie."

Am 2. Januar reist er weiter zur Nationalmannschaft. Denn mit Oranje nimmt er bei der EM teil. Trotz der stressigen Tage und wenigen Zeit zur Erholung ist es für den 27-Jährigen "eine Riesenehre".



Doch davor steht noch der Hinrundenabschluss in der zweiten Liga an. Die Dresdner sind am 2. Weihnachtsfeiertag beim Dessau-Roßlauer HV (16 Uhr) gefordert.