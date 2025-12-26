Weihnachten, Ostderby, Urlaub, EM: So verbringt HCE-Niederländer Stavast die besinnlichste Zeit im Jahr
Dresden - "Was so traditionell ist, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht", gesteht Ivar Stavast (27) über die Weihnachtsrituale in seinem Heimatland. "Vielleicht bin ich nicht so der super Niederländer", lacht der Spieler des HC Elbflorenz.
"Manche essen Kaninchen. Wir waren da mit der Familie immer ganz einfach unterwegs, haben Raclette gemacht oder auch mal ein Buffet mit kleinen Tapas-Gerichten. Aber ich glaube, dass wir da schon ziemlich weit kommen", so Stavast.
Dieses Weihnachten sieht beim Rechtshänder aber anders aus. Denn Heiligabend, dem einzig trainingsfreien Tag seines Teams, verbrachte er in Dresden mit "super lieben und schönen" Freunden. Nach den Feiertagen geht es noch in einen Kurzurlaub. "Neujahr feiere ich dann mit meiner Familie."
Am 2. Januar reist er weiter zur Nationalmannschaft. Denn mit Oranje nimmt er bei der EM teil. Trotz der stressigen Tage und wenigen Zeit zur Erholung ist es für den 27-Jährigen "eine Riesenehre".
Doch davor steht noch der Hinrundenabschluss in der zweiten Liga an. Die Dresdner sind am 2. Weihnachtsfeiertag beim Dessau-Roßlauer HV (16 Uhr) gefordert.
"Jeder weiß, es ist der Abschluss einer tollen Hinrunde", sagt HCE-Coach André Haber vorm Ostderby. Auch nach dem Spiel möchte der 39-Jährige mit seinem Team von einem Aufstiegsrang grüßen: "Wir wollen nochmal zwei Punkte einsacken. Das wird aber ein hartes Stück Arbeit."
Titelfoto: Lutz Hentschel