Abschied nach sechs Jahren: Feste Größe verlässt den HCE
Dresden - Der HC Elbflorenz hat im Sommer einen prominenten Abgang zu verzeichnen: Lukas Wucherpfennig (30) verlässt den Klub zum Saisonende. Der auslaufende Vertrag des Rechtsaußen wird nicht verlängert.
Das gaben die Dresdner Handballer am Dienstag bekannt.
Man stehe vor wichtigen sportlichen Weichenstellungen für die kommenden Spielzeiten, sagte Rico Göde (43), Sportlicher Leiter des Aufstiegskandidaten in die Handball-Bundesliga: "Nach intensiven Gesprächen haben wir uns daher entschieden, den Vertrag im Sommer nicht zu verlängern."
Wucherpfennig war im Sommer 2020 zum HCE gewechselt und hatte sich seither zu einer festen Größe im Verein entwickelt. Insgesamt erzielte der 30-Jährige satte 874 Tore in der 2. Bundesliga und bestach neben seiner Offensiv-Power auch mit Defensivarbeit und hoher Einsatzbereitschaft.
"Lukas hat unseren Verein über viele Jahre sportlich wie menschlich geprägt. 874 Tore in der 2. Handball-Bundesliga für dem HC Elbflorenz sprechen für sich. Darüber hinaus war er für uns stets ein kompletter Spieler, der Verantwortung in Angriff und Abwehr übernommen hat. Eine solche Konstanz auf beiden Seiten des Feldes ist von großem Wert", schwärmte Göde deshalb vom scheidenden Rechtsaußen.
Bis zum Ende des Vertrags liege der volle Fokus auf dem gemeinsamen sportlichen Erfolg.
Lukas Wucherpfennig will mit dem HC Elbflorenz noch seine Ziele erreichen
Wucherpfennig selbst zeigte sich dankbar für die Jahre in der sächsischen Landeshauptstadt.
"Die Zeit in Dresden hat mich sportlich und persönlich weitergebracht. Ich durfte hier über viele Jahre Verantwortung übernehmen und mich als Spieler weiterentwickeln. Dafür bin ich dem Verein, dem Trainerteam, meinen Mitspielern und den Fans sehr dankbar", sagte der Linkshänder.
Auch beim 30-Jährigen ist der Fokus auf den HCE noch voll gegeben: "Wir haben noch gemeinsame Ziele, die wir erreichen wollen."
Damit ist der erstmalige Aufstieg in die Bundesliga gemeint - und vielleicht macht sich Wucherpfennig in Dresden so endgültig unsterblich.
