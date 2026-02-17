Abschied nach sechs Jahren: Feste Größe verlässt den HCE

Dresden - Der HC Elbflorenz hat im Sommer einen prominenten Abgang zu verzeichnen: Lukas Wucherpfennig (30) verlässt den Klub zum Saisonende. Der auslaufende Vertrag des Rechtsaußen wird nicht verlängert.

Lukas Wucherpfennig (30) verlässt den HC Elbflorenz im Sommer nach sechs Jahren. © HC Elbflorenz Dresden

Das gaben die Dresdner Handballer am Dienstag bekannt.

Man stehe vor wichtigen sportlichen Weichenstellungen für die kommenden Spielzeiten, sagte Rico Göde (43), Sportlicher Leiter des Aufstiegskandidaten in die Handball-Bundesliga: "Nach intensiven Gesprächen haben wir uns daher entschieden, den Vertrag im Sommer nicht zu verlängern."

Wucherpfennig war im Sommer 2020 zum HCE gewechselt und hatte sich seither zu einer festen Größe im Verein entwickelt. Insgesamt erzielte der 30-Jährige satte 874 Tore in der 2. Bundesliga und bestach neben seiner Offensiv-Power auch mit Defensivarbeit und hoher Einsatzbereitschaft.

"Lukas hat unseren Verein über viele Jahre sportlich wie menschlich geprägt. 874 Tore in der 2. Handball-Bundesliga für dem HC Elbflorenz sprechen für sich. Darüber hinaus war er für uns stets ein kompletter Spieler, der Verantwortung in Angriff und Abwehr übernommen hat. Eine solche Konstanz auf beiden Seiten des Feldes ist von großem Wert", schwärmte Göde deshalb vom scheidenden Rechtsaußen.

Bis zum Ende des Vertrags liege der volle Fokus auf dem gemeinsamen sportlichen Erfolg.