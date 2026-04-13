HCE-Akteur Norberg kassiert viel Lob: "Viktor hat voll im Laktat gespielt"

Dresden - Zweimal in Folge verlor der HC Elbflorenz zuletzt auswärts hintereinander. Doch nach den beiden Pleiten in Lübbecke und Nordhorn meldeten sich die Tiger mit einem intensiven Kampf gegen den TuS Ferndorf und dem knappen 31:28-Sieg zurück und zeigten dabei bekannte, aber auch neue Stärken.

Zum Mann des Spiels stieg Viktor Petersen Norberg (26) mit seinen vier Toren und sieben Assists auf. © Lutz Hentschel

Zum entscheidenden Mann avancierte neben Zehn-Tore-Mann Julius Dierberg (33, versenkte fünf Siebenmeter) Viktor Petersen Norberg (26). Um Kapitän Sebastian Greß "Luft zum Atmen zu geben", bot HCE-Coach André Haber (39) seinen rechten Rückraum Norberg als Spielmacher auf. "Victor hat voll im Laktat gespielt und gute Entscheidungen getroffen", lobte der 39-Jährige.

Vier Treffer, aber vor allem mit seinen sieben Assists überzeugte der Norweger in der für ihn ungewohnten Rolle. Und ebnete dann in der entscheidenden Phase mit seinem Treffer zur ersten Zwei-Tore-Führung (24:22, 52. Minute) der Dresdner in Hälfte zwei den Weg zum Auswärtssieg.

Dabei hätten es die Tiger gar nicht erst so spannend machen müssen. Aber auf den Hammer-Auftakt inklusive 5:0-Lauf folgte die Ernüchterung. Acht Minuten kein eigener Treffer. Die Konsequenz: 9:9 nach 20 Minuten.